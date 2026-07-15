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Представлен комплекс «Паутина» для защиты нефтехранилищ и электроподстанций от дронов массой до 200 кг

Представлен комплекс «Паутина» для защиты нефтехранилищ и электроподстанций от дронов массой до 200 кг

Система предназначена для защиты объектов топливно-энергетического комплексаSamsung подняла цены на новый смартфон Samsung Galaxy M47 5G всего через неделю после начала продаж в ИндииКомпания «РТ — проектные технологии», входящая в Ростех, представила комплекс «Паутина» для защиты объектов инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов.

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