Представлен комплекс «Паутина» для защиты нефтехранилищ и электроподстанций от дронов массой до 200 кг

Система предназначена для защиты объектов топливно-энергетического комплексаSamsung подняла цены на новый смартфон Samsung Galaxy M47 5G всего через неделю после начала продаж в ИндииКомпания «РТ — проектные технологии», входящая в Ростех, представила комплекс «Паутина» для защиты объектов инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов.