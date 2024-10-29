Обстрел ЦАХАЛ жилого дома в секторе Газа привел к гибели более 60 человек

Гибелью более 60 граждан закончился обстрел жилого дома в Бейт-Лахии на севере сектора Газа израильскими военными, сообщило 29 октября палестинское агентство новостей WAFA со ссылкой на медицинские источники.
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