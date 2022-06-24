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АвтоВАЗ может выпустить полмиллиона автомобилей за год

АвтоВАЗ может выпустить полмиллиона автомобилей за год

В четверг, 23 июня, АвтоВАЗ провел пресс-конференцию с поставщиками, на которой обсудили возможности снижения стоимости автомобилей, замещение импортных комплектующих, углубление локализации и производственные планы компании на следующий год.

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