Кнайсль: австрийское происхождение Гитлера не является совпадением

Глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в программе "Русский ковчег" на телеканале "Спас", что в 2020 году, столкнувшись с предательством и осуждением со стороны австрийского общества, она пришла к выводу, что австрийские корни Гитлера - "это не совпадение".
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