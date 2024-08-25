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В связи с выходом в мае 2024 года GPT-4o, который станет дополнением к GPT-4, вы, вероятно, задаётесь вопросом: в чём разница между этими моделями ИИ и какую версию ChatGPT вам следует использовать

В связи с выходом в мае 2024 года GPT-4o, который станет дополнением к GPT-4, вы, вероятно, задаётесь вопросом: в чём разница между этими моделями ИИ и какую версию ChatGPT вам следует использовать

﻿﻿GPT-4o будет выпущен в мае 2024 года в качестве дополнения к GPT-4. Вам может быть интересно: каковы различия между этими моделями искусственного интеллекта и какую версию ChatGPT вам следует использовать? Хотя модели OpenAI GPT-4 основаны на одной и той же основе, они имеют ряд существенных отличий, которые означают, что они лучше подходят для одних задач, чем для других, не говоря уже о затратах, связанных с доступом к ним.

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