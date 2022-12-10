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Послабления могут сделать для операторов, которые до конца 2022 года заключат форвардные контракты на производство российских базовых станций

Послабления могут сделать для операторов, которые до конца 2022 года заключат форвардные контракты на производство российских базовых станций

﻿﻿Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем заседании в этом месяце рассмотрит возможность отсрочки введения запрета на закупку иностранного оборудования для операторов связи, заключающих форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций.

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