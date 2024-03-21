ФСБ: Хабаровский суд вынес приговор девяти иностранцам за поддержку терроризма

Хабаровский суд вынес приговор девяти гражданам иностранных государств за финансирование международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (группировка признана террористической и запрещена в России).
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