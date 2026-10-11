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FTimes

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Рубль под давлением: почему российская валюта ослабла к доллару, евро и юаню

Рубль под давлением: почему российская валюта ослабла к доллару, евро и юаню

Рубль под давлением: почему российская валюта ослабла к доллару, евро и юаню Елена ГалицкаяРоссийский рубль в начале октября продемонстрировал умеренное ослабление по отношению к основным иностранным валютам.

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