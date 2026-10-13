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Культуромания

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В Пензе после реконструкции открыли монумент «Паровоз-труженик»

В Пензе после реконструкции открыли монумент «Паровоз-труженик»

В Пензе прошла торжественная церемония открытия обновленного монумента «Паровоз-труженик». По словам главы города Олега Денисова, памятник пережил первую реконструкцию в своей истории.

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