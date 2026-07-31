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Врач Самойлова: стресс повышает риск гипертонии у молодёжи

Врач Самойлова: стресс повышает риск гипертонии у молодёжи

Семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова заявила, что хронический стресс, переработки и малоподвижный образ жизни могут способствовать развитию гипертонии у людей моложе 30 лет.

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