Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин: План Зеленского по Курску сорвался

Путин: План Зеленского по Курску сорвался

Украине не удалось заставить Россию «нервничать и суетиться» по поводу вторжения в Курскую область. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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