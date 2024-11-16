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Бжания не подписывал документ об отзыве соглашения по инвестициям РФ

Бжания не подписывал документ об отзыве соглашения по инвестициям РФ

Президент Абхазии Аслан Бжания не поставил своей подписи под документом об отзыве законопроекта о ратификации российско-абхазского соглашения по инвестиционным проектам из парламента, как сообщалось ранее.

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