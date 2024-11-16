Бжания не подписывал документ об отзыве соглашения по инвестициям РФ

Президент Абхазии Аслан Бжания не поставил своей подписи под документом об отзыве законопроекта о ратификации российско-абхазского соглашения по инвестиционным проектам из парламента, как сообщалось ранее.
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