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Илон Маск ответил на одобрение Байденом ударов ракетами вглубь России

Илон Маск ответил на одобрение Байденом ударов ракетами вглубь России

Он согласился с убеждением о том, что либералы любят войну, потому что она выгодна большому правительству.

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