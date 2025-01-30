Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

FESCO в 2024 году нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз

FESCO в 2024 году нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз

Транспортная группа FESCO в 2024 году отправила морским сервисом FESCO Indian Line West (FIL-W) между индийскими портами Нава-Шева, Мундра и Новороссийском более 16 тысяч TEU, что превышает показатели прошлого года почти в 7 раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх