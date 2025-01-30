FESCO в 2024 году нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз

Транспортная группа FESCO в 2024 году отправила морским сервисом FESCO Indian Line West (FIL-W) между индийскими портами Нава-Шева, Мундра и Новороссийском более 16 тысяч TEU, что превышает показатели прошлого года почти в 7 раз.
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