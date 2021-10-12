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Путина обвинили в подорожании хлеба на Украине

Путина обвинили в подорожании хлеба на Украине

В Украине готовятся к скачку цен на хлеб. И это при том, что аграрии отчитались о рекордном урожае ранних зерновых: к концу сентября было намолочено 45 миллионов тонн.

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