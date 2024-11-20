В Новой Москве из-за массового ДТП с грузовиком полностью перекрыли трассу А-107

В Новой Москве из-за массового ДТП оказалось парализовано движение на целой трассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах "ДТП произошло в районе Шишкиного Леса в Новой Москве.
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