РБК: страховку для долгосрочных вкладов планируют увеличить до 2,8 миллиона рублей

Изменения поспособствуют привлечению в банки «долгосрочных ресурсов» В России собираются увеличить до 2,8 миллиона рублей лимит страховки по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей на срок от трех лет со сберегательными сертификатами без отзыва.