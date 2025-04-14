РБК: страховку для долгосрочных вкладов планируют увеличить до 2,8 миллиона рублей

Изменения поспособствуют привлечению в банки «долгосрочных ресурсов» В России собираются увеличить до 2,8 миллиона рублей лимит страховки по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей на срок от трех лет со сберегательными сертификатами без отзыва.
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