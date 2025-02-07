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Царьград

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"Сколько осталось внутри - неизвестно": Подполье вышло на связь после атаки на Сумщину. Бегущих боевиков добивали дроны

"Сколько осталось внутри - неизвестно": Подполье вышло на связь после атаки на Сумщину. Бегущих боевиков добивали дроны

Подполье сообщило об атаке на Сумскую область, бегущих боевиков добивали русские дроны. "Сколько внутри осталось - неизвестно", - сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

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