Госдеп: ВСУ увеличат дальность ударов по России в случае расширения фронта

Вооруженные силы Украины увеличат дальность ударов по территории России в случае расширения фронта. Об этом на слушаниях в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен.
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