ИНОСМИ «У Европы нет своего Путина». ЕС зря рвется воевать с русскими. Он горько пожалеет Изображение сгенерировано ИИ Geopolitika.
Путин смотрит на Киев, как Жуков на Берлин: Запад ждет поражения Украины
Комментарии
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Олег Шабалин
Маша,пидоры они все.И этого не стесняются.Но кострам инквизиции быть!Рано или поздно,но это всё равно произойдёт.Иначе человечеству не выжить.
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2 час.
кромчанин
А мне просто жаль военнослужащих, участвующих в боевых действиях в районах СВО. Судя по всему, не знали заранее они о перемирии. А узнали из СМИ. Это новое в военной науке: получать указания о предстоящих действиях по средствам массовой информации.
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1 час.
Леонид
Да он туда с 2022 года так смотрит. И что?
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43 мин.
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