Путин смотрит на Киев, как Жуков на Берлин: Запад ждет поражения Украины

Маша,пидоры они все.И этого не стесняются.Но кострам инквизиции быть!Рано или поздно,но это всё равно произойдёт.Иначе человечеству не выжить.

кромчанин

А мне просто жаль военнослужащих, участвующих в боевых действиях в районах СВО. Судя по всему, не знали заранее они о перемирии. А узнали из СМИ. Это новое в военной науке: получать указания о предстоящих действиях по средствам массовой информации.