РИАМО

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Надо учитывать нюансы. Нельзя наказывать за небо и солнце.В Москве 2 челове...
  • Фаина Юсупова
    Какой же ты подлец,пора и тебя реализовать.А почему не сменил фамилию русскую на хохляцкую?Глава ГУР Буданов...
  • Дмитрий Николенко
    Пусть приезжает на суд очно. В аэропорту схватить, пытать и на нары, пусть зэков веселит лет 10.Максим Галкин* че...

Пригожин прокомментировал учреждение медалей за взятие Артемовска

Пригожин прокомментировал учреждение медалей за взятие Артемовска

РИАМО - 22 мая. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что если медаль за взятие Артемовска, которую планирует учредить врио главы ДНР Денис Пушилин, будут выдавать всем подряд, то ее лучше не делать, сообщает пресс-служба Пригожина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх