Пригожин прокомментировал учреждение медалей за взятие Артемовска

РИАМО - 22 мая. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что если медаль за взятие Артемовска, которую планирует учредить врио главы ДНР Денис Пушилин, будут выдавать всем подряд, то ее лучше не делать, сообщает пресс-служба Пригожина.