«Умный» дом восстал против человека: возможно ли это, и что ожидать от такой техники Ольга Безродняя«Умная» техника, управляемая голосом, может принести человеку ущерб, и такие случаи уже зафиксированы.
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