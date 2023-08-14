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Резников оценил шансы казахстанских бойцов попасть в UFC: «Все зависит от менеджмента»

Казахстанский боец ММА Артем Резников о том, кто, по его мнению, из казахстанцев мог бы подписать контракт с UFC следующим: «Не знаю, не знаю… Это уже зависит от того, кто туда попадет, потому что попасть в этот промоушен не слишком сложно – можно, если есть хороший менеджер.

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