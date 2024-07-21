Индексация по уходу за детьми: поручение Президента Ирэн ОрлонскаяПрезидент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского конкурса «Это у нас семейное» объявил о важном решении.
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