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Санврач из ЛНР Докашенко сообщил, что Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине

Санврач из ЛНР Докашенко сообщил, что Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине

Главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрий Докашенко, участвовавший до 2014 года в исследованиях различных медпрепаратов, сообщил РИА Новости, что Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине.

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