Главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрий Докашенко, участвовавший до 2014 года в исследованиях различных медпрепаратов, сообщил РИА Новости, что Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине.