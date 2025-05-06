ВС России закрепились на берегу реки Текуч

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации форсировали реку Текуч, выбив подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с их позиций у Макеевки на территории Луганской народной республики (ЛНР).
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