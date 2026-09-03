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Риелтор Саркисян призвал не связывать выгодную покупку жилья с ипотечной ставкой

Риелтор Саркисян призвал не связывать выгодную покупку жилья с ипотечной ставкой

В сентябре станет известно очередное решение Центробанка по ключевой ставке. Многие россияне, кто планирует приобретать жилье, ожидают его, чтобы сориентироваться в ситуации на рынке недвижимости.

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