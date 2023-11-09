В Крыму заукраинский дід намайданил себе штраф, пикетируя ленинский продмаг

Политнавигатор Жителя райцентра Ленино в Крыму осудили за дискредитацию российских военнослужащих и публичные обвинения президента РФ в «терроризме».
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