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Свежие комментарии

  • Ирина Жигалина
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  • vitaly yanushkevich
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В Крыму заукраинский дід намайданил себе штраф, пикетируя ленинский продмаг

В Крыму заукраинский дід намайданил себе штраф, пикетируя ленинский продмаг

Политнавигатор Жителя райцентра Ленино в Крыму осудили за дискредитацию российских военнослужащих и публичные обвинения президента РФ в «терроризме».

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Биба и Боба - два долбо...ба . По недосмотру санитаров из дурки на прогулку сбежал .
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12 час.
ШКИПЕР
Как зачем ? Чтобы дурью не маялся на тёплом солнышке ,у теплого моря.
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11 час.
Александр Ляшенко
А зачем он живёт в РФ,пусть валит к своим.
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9 час.

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