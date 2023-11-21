Вагенкнехт без психов и экстремистов. Поддержат ли немцы «комсомолку, спортсменку и просто красавицу»? ﻿

Странник ИстиныО важном ИА "Антифашист". «Красная фурия», а именно так называли Сару Вагенкнехт за её яркие выступления в Бундестаге, когда она была лидером фракции партии «Левая» почти 9 лет до 2019 года, всё это время была грозой в правительстве Германии во главе с Ангелой Меркель.