НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

399 подписчиков

За доставку газа и обслуживание теперь платить нужно будет меньше: что изменилось с марта 2025 года в требованиях ТО

За доставку газа и обслуживание теперь платить нужно будет меньше: что изменилось с марта 2025 года в требованиях ТО

За доставку газа и обслуживание теперь платить нужно будет меньше: что изменилось с марта 2025 года в требованиях ТО Ольга БезродняяС 1 марта 2025 года вступают в силу обновленные правила эксплуатации газового оборудования, направленные на повышение доступности и упрощение процедур техобслуживания, особенно в отдаленных районах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх