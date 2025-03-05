За доставку газа и обслуживание теперь платить нужно будет меньше: что изменилось с марта 2025 года в требованиях ТО Ольга БезродняяС 1 марта 2025 года вступают в силу обновленные правила эксплуатации газового оборудования, направленные на повышение доступности и упрощение процедур техобслуживания, особенно в отдаленных районах.