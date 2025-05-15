На одном из предприятий Ижевска роботы заменили красильщиков

Ижевск. Удмуртия. На площадке ГК ИЗТТ+ в Удмуртии внедряют роботов. Как сообщил в соцсетях премьер-министр республики Роман Ефимов, новая автоматизированная линия дала возможность окрашивать даже 150-килограммовые промышленные тепловые завесы.
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