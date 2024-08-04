Рябков заявил, что «Часы Судного дня» показывают без двух минут полночь

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «Часы Судного дня», символизирующие напряжённость ситуации на мировой арене, показывают без двух минут полночь, однако этот процесс можно обратить.
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