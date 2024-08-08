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ГлагоL

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  • Александр
    Не ври.Российские войска...
  • юлия кравчинская
    Не сравнивайте чеченцев с украинцами. Русофобия у хохлов была еще во времена СССР и даже при царской России, без всяк...Алаудинов заявил,...
  • aron Temin
    Я их не люблю, но в надписи ничего крамольного не усматриваю.Украинскую каноис...

Алаудинов заявил, что «Ахмат» уже находится в Курской области

Алаудинов заявил, что «Ахмат» уже находится в Курской области

«Ахмат» наращивает силы в регионе, попавшем под атаку ВСУ.фото: t.me/RKadyrov_95--> Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской области вместе с одним из отрядов спецназа.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Я лично был в Чечне, с которой мы столько воевали...Казалось - уж чеченцы-то зазомбированы вусмерть, и раззомбированию вообще не подлежат - во всяком случае в ближайшей перспективе... И что мы видим сейчас? Чеченцы В АВАНГАРДЕ РОССИЙСКИХ ВОЙСК !!! И это - совершенно далёкие этнически от нас люди, истовые мусульмане! Что же с нашими единокровными единоверцами из Украины будет, когда они от зомбирования очнутся? И вот именно РАЗЗОМБИРОВАНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ по-моему такой КОЗЫРЬ В НАШЕЙ ПРОПАГАНДЕ,что по идее &quot;переплёвывает&quot; ВСЕ ЦИПСОШНЫЕ &quot;пыхтелки&quot;, а мы почему-то им не пользуемся, привычно скуля о нашей слабости в информационной войне!
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4 час.
Андрей Ташланов
Проспали чехи границу!
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3 час.
юк
юлия кравчинская
Не сравнивайте чеченцев с украинцами. Русофобия у хохлов была еще во времена СССР и даже при царской России, без всякого зомбирования. Они всегда жили по принципу &quot;Бери от русских  что можно и их же обхаивай&quot;. Вспомните писателя Шевченко, которому помогала русская интеллигенция.  А сколько среди них предателей всегда было!
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1 час.

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