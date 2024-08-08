«Ахмат» наращивает силы в регионе, попавшем под атаку ВСУ.фото: t.me/RKadyrov_95--> Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской области вместе с одним из отрядов спецназа.
Алаудинов заявил, что «Ахмат» уже находится в Курской области
Комментарии
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Алексей Горшков
Я лично был в Чечне, с которой мы столько воевали...Казалось - уж чеченцы-то зазомбированы вусмерть, и раззомбированию вообще не подлежат - во всяком случае в ближайшей перспективе... И что мы видим сейчас? Чеченцы В АВАНГАРДЕ РОССИЙСКИХ ВОЙСК !!! И это - совершенно далёкие этнически от нас люди, истовые мусульмане! Что же с нашими единокровными единоверцами из Украины будет, когда они от зомбирования очнутся? И вот именно РАЗЗОМБИРОВАНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ по-моему такой КОЗЫРЬ В НАШЕЙ ПРОПАГАНДЕ,что по идее "переплёвывает" ВСЕ ЦИПСОШНЫЕ "пыхтелки", а мы почему-то им не пользуемся, привычно скуля о нашей слабости в информационной войне!
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4 час.
Андрей Ташланов
Проспали чехи границу!
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3 час.
юк
юлия кравчинская
Не сравнивайте чеченцев с украинцами. Русофобия у хохлов была еще во времена СССР и даже при царской России, без всякого зомбирования. Они всегда жили по принципу "Бери от русских что можно и их же обхаивай". Вспомните писателя Шевченко, которому помогала русская интеллигенция. А сколько среди них предателей всегда было!
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1 час.
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