Алаудинов заявил, что «Ахмат» уже находится в Курской области

Алексей Горшков

Я лично был в Чечне, с которой мы столько воевали...Казалось - уж чеченцы-то зазомбированы вусмерть, и раззомбированию вообще не подлежат - во всяком случае в ближайшей перспективе... И что мы видим сейчас? Чеченцы В АВАНГАРДЕ РОССИЙСКИХ ВОЙСК !!! И это - совершенно далёкие этнически от нас люди, истовые мусульмане! Что же с нашими единокровными единоверцами из Украины будет, когда они от зомбирования очнутся? И вот именно РАЗЗОМБИРОВАНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ по-моему такой КОЗЫРЬ В НАШЕЙ ПРОПАГАНДЕ,что по идее "переплёвывает" ВСЕ ЦИПСОШНЫЕ "пыхтелки", а мы почему-то им не пользуемся, привычно скуля о нашей слабости в информационной войне!