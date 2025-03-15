Премьер-министр Польши Туск высказался о поражении Швентек от Андреевой в США

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети заявил, что ему не нравится финал турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, где сыграют 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Белоруссии Арина Соболенко.