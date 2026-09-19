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В матче «Ривер Плейт» — «Атлетико Хуракан» травмировались 2 игрока сборной Аргентины

Игроки «Ривер Плейта» и сборной Аргентины нападающий Тьяго Альмада и полузащитник Тобиас Андрада получили повреждения в матче 10-го тура чемпионата Аргентины (Клаусура) с «Атлетико Хуракан».

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