Почему заржавел ледоруб товарища Меркадера?

СП

Сергей Потемкин

Времена Судоплатовых и Эйтингонов давно минули. А то, что в Украине никого завербовать не могут, хотя там сочувствующих толпы, так просто не умет. Не знают как, вот всё. Попробовали со Скрипалем, вышло комедийно и бестолково. Поэтому ликвидация знаковых хохлятских фигур и не происходит. Опять облажаться на весь мир не хочется, а по другому не получается. Проще строить умные лица и загадочно намекать.