Почему заржавел ледоруб товарища Меркадера?

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Времена Судоплатовых и Эйтингонов  давно минули. А то, что в Украине никого завербовать не могут, хотя там сочувствующих толпы, так просто не умет. Не знают как, вот всё.  Попробовали со Скрипалем, вышло комедийно и бестолково. Поэтому ликвидация знаковых  хохлятских фигур  и не происходит. Опять облажаться на весь мир не хочется, а по другому не получается. Проще строить умные лица и загадочно намекать.
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