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Туктамышева о питании: «Когда я выходила на лед голодной – сразу замерзала, были ужасные состояния. Фигуристы тратят очень много энергии на теплообмен»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о питании фигуристов.  – Есть ли у фигуристов особые диеты? – На самом деле, мне кажется, у фигуристов есть особая диета.

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