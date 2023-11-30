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В Миллерово стартует акция «Новый год в кругу семьи»

Управление образования Миллеровского района, исполняющее функции органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, информирует жителей города и района о проведении в период с 04.

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