Умер последний экс-участник группы «Зоопарк» Валерий Кирилов

На днях скончался последний из участников легендарной рок-группы “Зоопарк” Валерий Кириллов. Об этом информация была распространена 1 марта администраторами официальной группы “Ценители группы ‘Зоопарк'” в социальной сети “ВКонтакте”.
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