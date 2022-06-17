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Матыцин об отмене отстранения Федерации бобслея России: «Справедливость восторжествовала. С другой стороны, общая ситуация остается не очень дружелюбной»

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил новость об отмене временного отстранения Федерации бобслея России.

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