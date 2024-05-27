Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен отказалась от фамилии отца. Как сообщает издание People, в афише мюзикла "Аутсайдеры" 15-летняя дочь Анджелины Джоли, которая помогала ей продюсировать мюзикл, значится просто как Вивьен Джоли.
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