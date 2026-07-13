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62ИНФО | Новости Рязани

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Общественную палату региона возглавила Наталья Гришина

Общественную палату региона возглавила Наталья Гришина

В Рязани прошло заседание Общественной палаты региона, на котором обсуждались кадровые вопросы. Председателем Общественной палаты Рязанской области стала директор Рязанской областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина.

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