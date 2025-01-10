На место пожара в Гатчине выехал пожарный поезд

В тушении пожара на территории завода по производству ацетона в городе Гатчина Ленинградской области решено задействовать пожарный поезд, сообщает Telegram-канал регионального комитета правопорядка и безопасности.
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