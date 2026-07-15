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Наш потерянный мир

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DPA: Германия отказалась от участия в учениях «коалиции желающих» в Польше

DPA: Германия отказалась от участия в учениях «коалиции желающих» в Польше

Германия не примет участия в учениях «коалиции желающих» в Польше. Об этом сообщает DPA. «Германия не примет участия в первых военных учениях "коалиции желающих", которые пройдут в Польше», - говорится в публикации.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Проводя &quot;коалицию желающих&quot;, поляки призабыли историю а чего хотят получить, то получат от Киева!  Это те в коалиции, кто в истории нападал на Россию не раз и готовы опять испытать острые ощущения. Только этот раз всё будем иначе и писать далее историю пшеков будет не кому!
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