Геннадий Бережнов

Проводя "коалицию желающих", поляки призабыли историю а чего хотят получить, то получат от Киева! Это те в коалиции, кто в истории нападал на Россию не раз и готовы опять испытать острые ощущения. Только этот раз всё будем иначе и писать далее историю пшеков будет не кому!