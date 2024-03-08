Новый геймплейный трейлер Sand Land посвятили мотоциклу Мотоцикл – главный геро...

Новый геймплейный трейлер Sand Land посвятили мотоциклуМотоцикл – главный герой нового геймплейного трейлера Sand Land, экшен-РПГ от Bandai Namco, основанной на одноименном комикс-минисериале Акиры Ториямы, знаменитого отца Dragon Ball.
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