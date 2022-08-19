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Борис Якеменко: Предназначение России — определять мировые тренды

Борис Якеменко: Предназначение России — определять мировые тренды

МОСКВА (ИА Реалист). Заместитель директора Центра исторической экспертизы при РУДН Борис Якеменко в интервью ИА Реалист рассказал о предназначении России, значении Киева для русской истории, а также проблеме денацификации территории бывшей Украины.

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