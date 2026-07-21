Нутрициолог Селиванова объяснила, как правильно употреблять углеводы

Нутрициолог Ирина Селиванова рассказала о значении углеводов для мозга и мышц. Она объяснила, какие продукты лучше выбирать и когда их употреблять, чтобы обеспечить организм энергией и избежать накопления жира.
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