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Царьград

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Нутрициолог Селиванова объяснила, как правильно употреблять углеводы

Нутрициолог Селиванова объяснила, как правильно употреблять углеводы

Нутрициолог Ирина Селиванова рассказала о значении углеводов для мозга и мышц. Она объяснила, какие продукты лучше выбирать и когда их употреблять, чтобы обеспечить организм энергией и избежать накопления жира.

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