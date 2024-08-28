Марочко: в ЛНР уничтожено около 30 боевиков «Азова»

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об уничтожении 30 боевиков националистического батальона «Азов», который признан террористической организацией и запрещен в РФ, под населенным пунктом Макеевка в ЛНР .
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