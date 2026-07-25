"Мне выходить нельзя": Вельский маньяк Шипилов отказался просить УДО

Преступник пишет книги по садоводству и заботится о "саде в голове".67-летний Сергей Шипилов, известный как Вельский маньяк и отбывающий пожизненный срок в колонии "Чёрный дельфин", признался ещё в трёх убийствах, совершённых в 1989–1990 годах.