В Госдуме призвали давать родителям выходной в День знаний для участия в линейке

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает предоставлять родителям детей школьного возраста выходной день для участия в торжественной линейке, приуроченной к празднованию Дня знаний.
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