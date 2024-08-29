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В Госдуме призвали давать родителям выходной в День знаний для участия в линейке

В Госдуме призвали давать родителям выходной в День знаний для участия в линейке

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает предоставлять родителям детей школьного возраста выходной день для участия в торжественной линейке, приуроченной к празднованию Дня знаний.

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